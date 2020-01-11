Стало известно, почему любители чая живут дольше

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В ходе продолжительного массового исследования, проведенного в Китае, было установлено, что у людей, регулярно употребляющих зеленый чай, снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они живут дольше. Результаты исследования размещены в журнале European Journal of Preventive Cardiology, пишет РИА Новости .







В течение в среднем семи лет велось наблюдение за 100 902 участниками проекта, у которых изначально не было заболеваний сердца, инсульта или рака. За это время у регулярно пьющих чай по сравнению с редко употребляющими этот напиток вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта была меньше на 20%, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта — на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15%.



У фанатов чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт были диагностированы на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 года дольше.



Исследователи также изучили, какое значение имеет длительность и регулярность потребления чая. В исследовании участвовал 14 081 участник, состояние здоровья которых оценивалось дважды (в среднем через 5,3 и 8,2 года).



Люди, пьющие чай на протяжении многих лет, имели на 39% более низкий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56% ниже риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто пьет его редко.



Однако, как оказалось, благоприятно на здоровье воздействует только зеленый чай. У поклонников черного чая улучшений отмечено не было.



Польза чая объясняется богатством такими биологически активными компонентами, как полифенолы. Эти вещества снижают кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови — существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. В зеленом чае много полифенолов, а при ферментации — обязательном этапе производства черного чая — полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства.