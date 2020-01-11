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В брестском футбольном манеже состоялось открытие международного детского турнира
12.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В брестском футбольном манеже состоялось торжественное открытие международного турнира под эгидой "Динамо-Брест".
Первый день "Открытой детской футбольной лиги" принёс немало ярких моментов. В соревнованиях среди ребят не старше 2010 года рождения принимают участие 16 команд из Польши, Украины и Беларуси.
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В брестском футбольном манеже состоялось торжественное открытие международного турнира под эгидой "Динамо-Брест". Первый день "Открытой детской футбольной...
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