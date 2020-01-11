Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку













– На место происшествия нами был организован выезд следственно-оперативной группы. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, – рассказал Дмитрий Уляшко изданию.





Милиция просит откликнуться свидетелей жестокого обращения с коровой и авторов видео, помощь которых в установлении картины происшествия может оказаться весьма существенной.





В цехе по убою крупного рогатого скота и свиней Лидского филиала Гродненского облпотребобщества журналистам «Лидской газеты» отказались комментировать ситуацию, пока правоохранительные органы не сделали своих выводов.



