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На Витебщине за сутки в авариях пострадали два пешехода - молодой парень и пожилая сельчанка

12.01.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В регионе 11 января произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает ГАИ. Первая авария случилась в Оршанском районе, вторая — в Витебске.


ДТП в Оршанском районе. Фото: ГАИ

Вечером 11 января 63-летний водитель Opel Astra сбил 58-летнюю женщину в деревне Заболотье Оршанского района. Она переходила дорогу не по переходу. Сельчанку с травмами доставили в больницу.


ДТП в Витебске. Фото: ГАИ

Второе ДТП в этот же вечер произошло в Витебске. 20-летний водитель Lada Vesta на улице Чапаева сбил своего сверстника, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек госпитализирован.

По двум авариям проводятся проверки.

 
Теги: Витебск
 
 
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В регионе 11 января произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Первая авария случилась в Оршанском районе, вторая - в Витебске.
 
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