На Витебщине за сутки в авариях пострадали два пешехода - молодой парень и пожилая сельчанка

Источник материала: Tut.by

В регионе 11 января произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает ГАИ. Первая авария случилась в Оршанском районе, вторая — в Витебске.



ДТП в Оршанском районе. Фото: ГАИ

Вечером 11 января 63-летний водитель Opel Astra сбил 58-летнюю женщину в деревне Заболотье Оршанского района. Она переходила дорогу не по переходу. Сельчанку с травмами доставили в больницу.



ДТП в Витебске. Фото: ГАИ

Второе ДТП в этот же вечер произошло в Витебске. 20-летний водитель Lada Vesta на улице Чапаева сбил своего сверстника, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек госпитализирован.

По двум авариям проводятся проверки.