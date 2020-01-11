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На Витебщине за сутки в авариях пострадали два пешехода - молодой парень и пожилая сельчанка
Источник материала: Tut.by
В регионе 11 января произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы,
Вечером 11 января 63-летний водитель Opel Astra сбил 58-летнюю женщину в деревне Заболотье Оршанского района. Она переходила дорогу не по переходу. Сельчанку с травмами доставили в больницу.
Второе ДТП в этот же вечер произошло в Витебске. 20-летний водитель Lada Vesta на улице Чапаева сбил своего сверстника, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек госпитализирован.
По двум авариям проводятся проверки.
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В регионе 11 января произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Первая авария случилась в Оршанском районе, вторая - в Витебске.
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