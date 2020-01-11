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В Беларуси за 2019 год появилось более 48 тысяч субъектов хозяйствования
Источник материала: Партизан
В 2019 году в Беларуси был зарегистрирован 48 251 субъект хозяйствования, сообщает Министерство юстиции. Среди них 10 813 юридических лиц и 37 438 индивидуальных предпринимателей.
В больше всего юрлиц и ИП появилось в Минске. В столице зарегистрировалось 5 225 компаний и 10 922 индивидуальных предпринимателя.
Меньше всего юрлиц создано в Гродненской области — 687. Индивидуальных предпринимателей меньше всего появилось в Витебской области — 3 368.
Кроме того, Нацбанк, Минфин, Минюст зарегистрировались 130 общественных объединений и фондов.
За прошлый год в ЕГР была внесена запись о начале ликвидации 32 896 субъектов хозяйствования, в том числе 10 496 и 22 400 ИП.
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В 2019 году в Беларуси был зарегистрирован 48 251 субъект хозяйствования, сообщает Министерство юстиции. Среди них 10 813 юридических лиц и 37 438 индивидуальных...
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