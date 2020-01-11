В Беларуси за 2019 год появилось более 48 тысяч субъектов хозяйствования

В больше всего юрлиц и ИП появилось в Минске . В столице зарегистрировалось 5 225 компаний и 10 922 индивидуальных предпринимателя.





Меньше всего юрлиц создано в Гродненской области — 687. Индивидуальных предпринимателей меньше всего появилось в Витебской области — 3 368.





Кроме того, Нацбанк, Минфин, Минюст зарегистрировались 130 общественных объединений и фондов.





За прошлый год в ЕГР была внесена запись о начале ликвидации 32 896 субъектов хозяйствования, в том числе 10 496 и 22 400 ИП.