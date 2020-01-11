|
В мире подорожала еда
Источник материала: Партизан
В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет.
Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.
Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом "альтернативной энергетики" — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр.
Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоев населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)