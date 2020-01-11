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В мире подорожала еда

12.01.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет.




Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.

Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом "альтернативной энергетики" — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр. 

Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоев населения.
 
 
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В мире подорожала еда: цены на продовольствие в декабре прошлого года достигли максимума за пять лет.
 
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