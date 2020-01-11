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Фотофакт. Министр спорта и глава КГБ прямо на приеме у президента на телефонах следили за мужской эстафетой в Оберхофе

12.01.2020 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель КГБ и глава набсовета БФБ Валерий Вакульчик во время праздничного приема у президента Беларуси следили за мужской эстафете в рамках Кубка мира в Оберхофе.




"Министр спорта Ковальчук и глава КГБ Вакульчик (председатель набсовета федерации биатлона) следят за гонкой онлайн прямо на президентском приеме. В итоге пятые, но тоже неплохо", — отмечает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и председатель КГБ и глава набсовета БФБ Валерий Вакульчик во время праздничного приема у президента Беларуси...
 
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