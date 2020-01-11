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Беспилотные автомобили научатся распознавать взгляд пассажиров

12.01.2020 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая разработка BMW i Interaction EASE дебютировала на выставке CES в Лас-Вегасе.




Представленный в Лас-Вегасе стенд представляет собой макет интерьера беспилотного автомобиля будущего, передает портал "Популярная механика".

Основной фишкой такой машины будет встроенный искусственный интеллект, который сможет взаимодействовать с пассажирами в салоне.

По заявлению инженеров немецкого автопроизводителя, встроенный ассистент BMW Intelligent Personal Assistant сможет распознавать голосовые команды, жесты и даже направление взгляда человека. При этом все показатели будут анализироваться в комплексе, чтобы машина могла максимально точно реагировать на запросы пользователей.

Например, если люди в салоне обсуждают ресторан или кинотеатр, а система фиксирует направление взгляда на объект за пределами машины, то искусственный интеллект предоставит информацию о часах работы, расписании киносеансов или меню заведения, на которое смотрят пассажиры. Для этого будет задействована система дополненной реальности, проецирующей сведения на стёкла в режиме Explore. Режим Entertain превратит стёкла в экран кинотеатра, а режим Ease переведёт сиденья в салоне в «невесомость» и активирует расслабляющую музыку и освещение.
 
 
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Новая разработка BMW i Interaction EASE дебютировала на выставке CES в Лас-Вегасе.
 
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