Прожил всю жизнь с одной женщиной и встал на ноги после инсульта. Интересные факты из жизни Николая Носкова

Источник материала: Tut.by

Его называют единственным российским вокалистом мирового уровня, а его песни не раз штурмовали вершины мировых международных чартов. При всем этом он никогда не стремился к званиям и регалиям — просто занимался любимым делом, не встревая в скандалы и дрязги, так присущие шоу-бизнесу. Певец Николай Носков отмечает сегодня свой день рождения.

Николай Носков — выходец из небогатой многодетной семьи. Родился в 1956 году в маленьком городке Гжатске. Отец Иван работал на мясокомбинате, а мама Екатерина совмещала сразу несколько профессий: с утра отправлялась на дойку на молочно-товарную ферму, а потом шла на стройку.