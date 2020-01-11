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Прожил всю жизнь с одной женщиной и встал на ноги после инсульта. Интересные факты из жизни Николая Носкова

12.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Его называют единственным российским вокалистом мирового уровня, а его песни не раз штурмовали вершины мировых международных чартов. При всем этом он никогда не стремился к званиям и регалиям — просто занимался любимым делом, не встревая в скандалы и дрязги, так присущие шоу-бизнесу. Певец Николай Носков отмечает сегодня свой день рождения.

Николай Носков — выходец из небогатой многодетной семьи. Родился в 1956 году в маленьком городке Гжатске. Отец Иван работал на мясокомбинате, а мама Екатерина совмещала сразу несколько профессий: с утра отправлялась на дойку на молочно-товарную ферму, а потом шла на стройку.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Галинка

 
 
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Его называют единственным российским вокалистом мирового уровня, а его песни не раз штурмовали вершины мировых международных чартов. При всем этом он никогда не...
 
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