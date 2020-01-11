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Певицу Maruv обокрали третий раз за год

12.01.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинскую певицу Анну Корсун, выступающую под псевдонимом Maruv, обокрали в центре Киева 11 января. Об этом сообщает Lenta.ru.


MARUV во время концерта в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как уточняется, из машины певицы неизвестные украли сумку с документами и новогодними подарками. По словам потерпевшей, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

Певица становится жертвой злоумышленников уже в третий раз за год. В апреле 2019 года она рассказала, что ее обокрали в украинском аэропорту Борисполь. Как рассказала артистка, у нее вскрыли чемоданы и украли оттуда ценные вещи.

В марте 2019 года она пожаловалась на аналогичную ситуацию, которая произошла в том же аэропорту. Исполнительница сообщила, что после возвращения из Тель-Авива из ее багажа вытащили бижутерию.

 
Теги: Минск
 
 
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Из машины певицы неизвестные украли сумку с документами и новогодними подарками.
 
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