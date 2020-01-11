Гордон: Зеленский – человек другой формации, и это создает Путину сложности

"Эхо Москвы" 9 января высказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Президенту РФ Владимиру Путину придется искать новые подходы, выстраивая отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение в эфире радиостанции9 января высказал журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.





Обмен удерживаемыми лицами, который состоялся между Украиной и Россией и Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" в конце прошлого года был одним из способов наладить эти отношения, предположил журналист.





"Путин как опытный человек, который окончил Высшую школу КГБ и которого учили, как вербовать людей, традиционно своих визави вербует: мягко обволакивает, делает хорошие жесты и так далее. Безусловно, он понимает, что ему придется выстраивать отношения с Зеленским в течение пяти лет. Безусловно, ключи к Зеленскому должны быть подобраны другие, нежели были подобраны к [предыдущему] президенту [Украины Петру] Порошенко", – сказал Гордон.





Он считает, что с Порошенко Путину было легко выстраивать взаимоотношения, потому что бывшим президентом Украины движет "собственная жадность".





"И там, где дело касалось Липецкой фабрики [Roshen] или прочих активов, он был ручной и управляемый. И они с Путиным разговаривали на одном языке, там проблем не было. Здесь человек совершенно другой формации с совершенно другими мозгами, совершенно другого поколения. И это, конечно же, создает для Путина определенные сложности. К нему нужно подобрать ключ. Все равно с ним надо иметь дело. Вот Путин сейчас пытается это делать и делает это мастерски, как всегда", – отметил журналист.





Гордон вспомнил недавнюю встречу в Париже лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии и поведение на ней Путина.





"Я там был (естественно, не в комнате, где проходили переговоры), но члены украинской делегации мне рассказывали, что Путин был вежлив, максимально предупредителен, подсказывал ему [Зеленскому], называл исключительно "Владимир Александрович". Сейчас он делает целый ряд шагов [для налаживания отношений с Украиной], в том числе обмен пленными, могут быть какие-то [другие] гуманитарные уступки... Не будет уступок только в главном [вопросе – восстановлении территориальной целостности Украины]. Никаких. Наоборот, будет только ужесточение. Но это суть Владимира Владимировича Путина. Его учили, повторяю, этому. Он очень подготовленный политик", – сказал журналист.





Ведущие отметили, что в России создается впечатление, что Путину "было наплевать" на отношения с Порошенко, но он пытается их наладить с Зеленским, и уточнили, с чем это может быть связано.





"С особенностями личности Порошенко и Зеленского. Люди очень разные. Порошенко по сути своей разводила. Это человек, который говорит одно, думает другое, обещает третье, выполняет четвертое. Или не выполняет. Путин – человек предельно придерживающийся пацанского кодекса, насколько я его могу понимать. То есть в чем это выражается? Договорились – делаем. Пообещал – выполнил. Порошенко столько раз его обманывал, что в пацанский кодекс Путина поведение Петра Алексеевича просто не уложилось", – сказал журналист.





По его мнению, окончательно испортил отношения Путина и Порошенко проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Гордон считает, что Порошенко сознательно добивался столкновения с россиянами, чтобы ввести в стране военное положение и отменить президентские выборы, но этому якобы помешали европейские лидеры.





"Путин этого шага не понял, и их отношения подошли к концу. Путин перестал отвечать на звонки Порошенко именно после ситуации в Керченском проливе. Порошенко неоднократно пытался дозвониться. Порошенко даже просил посредников, [например, президента Беларуси] Александра Григорьевича Лукашенко, поучаствовать в налаживании отношений с Путиным, но ничего не удалось. Он больше не хотел слышать [Порошенко], потому что по-пацански тот поступил плохо. Вот и вся история. Зеленский очень прогнозируемый человек в том плане, что у него тоже присутствует пацанский кодекс чести. Он честный, порядочный парень (если можно о президенте сказать "парень"). Поэтому Путин с большим интересом за ним наблюдает", – считает Гордон.









Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.





После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. "У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой... мощный…" – сказал президент Украины. На вопрос: "Кто кого?" – он ответил: "Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья".





Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты. "Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода... У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные, как минимум", – заявил Путин.





Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, обмен удерживаемыми лицами

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/gordon-zelenskiy-chelovek-drugoy-formacii-i-eto-sozdaet-putinu-slozhnosti-k-nemu-nuzhno-podobrat-klyuch-1482331.html