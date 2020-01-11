В Беларуси появился новый потенциальный кандидат в президенты

"Еврорадио" . Об этом сообщили в БСДГ, передает





Сергей Черечень родился в Кричеве 8 мая 1985 года. Ему пока не исполнилось 35 лет, но это произойдёт до выборов, которые пройдут, вероятнее всего, в августе.





Состоял в провластной Коммунистической партии Беларуси с января 2016-го по январь 2018 года. Затем вступил в партию Белорусская социал-демократическая Грамада и стал первым заместителем Станислава Шушкевича. 3 ноября 2018 года избран председателем БСДГ.









Работает генеральным директором группы компаний DIIN, сведений о которой в интернете практически нет. На принадлежащем Сергею Черечню сайте spektr.by указывается лишь, что она занимается поставками запчастей к белорусской технике.