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В Беларуси появился новый потенциальный кандидат в президенты

12.01.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центральная рада партии Белорусская социал-демократическая Грамада проголосовала 11 января за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года своего председателя Сергея Черечня.

Об этом сообщили в БСДГ, передает "Еврорадио".

Сергей Черечень родился в Кричеве 8 мая 1985 года. Ему пока не исполнилось 35 лет, но это произойдёт до выборов, которые пройдут, вероятнее всего, в августе.

Состоял в провластной Коммунистической партии Беларуси с января 2016-го по январь 2018 года. Затем вступил в партию Белорусская социал-демократическая Грамада и стал первым заместителем Станислава Шушкевича. 3 ноября 2018 года избран председателем БСДГ.


Работает генеральным директором группы компаний DIIN, сведений о которой в интернете практически нет. На принадлежащем Сергею Черечню сайте spektr.by указывается лишь, что она занимается поставками запчастей к белорусской технике.
 
 
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Центральная рада партии Белорусская социал-демократическая Грамада проголосовала 11 января за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года...
 
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