В Городокском районе VW насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Городокском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла 11 января, около 19.00. Предварительно установлено, что 40-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р114 Городок — Улла — Камень. На 5-ом километре дороги он сбил 46-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 21.30 умер.



Фото: ГАИ

По словам водителя, он не заметил пешехода, так как после встречного разъезда был ослеплен светом фар встречного автомобиля.