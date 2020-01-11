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В Городокском районе VW насмерть сбил пешехода

12.01.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Городокском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла 11 января, около 19.00. Предварительно установлено, что 40-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р114 Городок — Улла — Камень. На 5-ом километре дороги он сбил 46-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 21.30 умер.


Фото: ГАИ

По словам водителя, он не заметил пешехода, так как после встречного разъезда был ослеплен светом фар встречного автомобиля.

 
 
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По словам водителя, он не заметил пешехода, так как после встречного разъезда был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
 
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