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В Городокском районе VW насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Городокском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 11 января, около 19.00. Предварительно установлено, что 40-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р114 Городок — Улла — Камень. На 5-ом километре дороги он сбил 46-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 21.30 умер.
По словам водителя, он не заметил пешехода, так как после встречного разъезда был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
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По словам водителя, он не заметил пешехода, так как после встречного разъезда был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
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