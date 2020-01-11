Светлана Алексиевич открывает женское издательство, потому что «мужчины повсюду»

Источник материала: KYKY

Беларуская писательница, которой вручили «Нобеля», Светлана Алексиевич решила открыть собственное издательство. Но не для всех, а исключительно для женщин, сообщает «Наша Нiва».

Почему Алексиевич не хочет работать с мужчинами

По словам писательницы, «мужчины – они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Алексиевич считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».

Идея открыть издательство для женщин появилась у Алексиевич примерно полгода назад, но уже через пару месяцев писательница ее реализует. Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.