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Светлана Алексиевич открывает женское издательство, потому что «мужчины повсюду»

12.01.2020 13:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуская писательница, которой вручили «Нобеля», Светлана Алексиевич решила открыть собственное издательство. Но не для всех, а исключительно для женщин, сообщает «Наша Нiва». 

Почему Алексиевич не хочет работать с мужчинами 

По словам писательницы, «мужчины – они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Алексиевич считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».

Идея открыть издательство для женщин появилась у Алексиевич примерно полгода назад, но уже через пару месяцев писательница ее реализует. Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.

Читайте по теме: «В своей жизни я любила как мужчин, так и женщин». 9 главных цитат из нового интервью Светланы Алексиевич

 
 
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Беларуская писательница, которой вручили «Нобеля», Светлана Алексиевич решила открыть собственное издательство. Но не для всех, а исключительно для женщин,...
 
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