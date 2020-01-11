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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
12.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» создана в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.
По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, группе,
Как сообщалось, 8 января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Позже ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана), которым подчеркивалось, что они не пытались скрыть причину катастрофы, задержка сообщения произошла из-за необходимости провести расследование.
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Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» создана в Иране, сообщает...
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