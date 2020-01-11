Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде

Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович (69-е место в рейтинге WTA) квалифицировалась в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде с призовым фондом около $782 тыс. В решающем раунде квалификации белоруска была сильнее немки Татьяны Марии (84) – 7:6 (7:3), 6:0. Ранее Саснович также обыграла японку Сюко Аояму (739).

В первом раунде основного турнира Александра Саснович встретится с американкой Даниэль Коллинз (27). Также в соревнованиях примет участие Арина Соболенко (11). Ее первой соперницей станет Се Шувэй (33) из Тайваня.

Основная сетка турнира в Аделаиде стартует 13 января. Отметим, что это последний крупный турнир перед первым в нынешнем сезоне турниром Большого шлема Australian Open-2020. Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 20 января.