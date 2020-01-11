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Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде

12.01.2020 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде
Фото из открытых источников

Александра Саснович (69-е место в рейтинге WTA) квалифицировалась в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде с призовым фондом около $782 тыс. В решающем раунде квалификации белоруска была сильнее немки Татьяны Марии (84) – 7:6 (7:3), 6:0. Ранее Саснович также обыграла японку Сюко Аояму (739).

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В первом раунде основного турнира Александра Саснович встретится с американкой Даниэль Коллинз (27). Также в соревнованиях примет участие Арина Соболенко (11). Ее первой соперницей станет Се Шувэй (33) из Тайваня.

Основная сетка турнира в Аделаиде стартует 13 января. Отметим, что это последний крупный турнир перед первым в нынешнем сезоне турниром Большого шлема Australian Open-2020. Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 20 января.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно преодолела квалификацию теннисного турнира в Австралии с призовым фондом около $782 тыс.
 
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