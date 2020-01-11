Светлана Алексиевич открывает издательство только для женщин

Эта идея появилась у Алексиевич около полугода назад, а реализуется она уже через несколько месяцев. Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.





По словам писательницы — «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Алексиевич считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».



