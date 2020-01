«Мэгзит». Как Гарри и Меган отказались от королевских привилегий и стали главными героями Twitter

Источник материала: KYKY

8 января в британской монархии случилось страшное – внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его популярная жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. Королева в шоке, потому что ее не предупредили, британцы – в шоке, весь мир – в шоке. Зачем Меган и Гарри так поступили и что планируют делать дальше, а как там королева? Рассказываем краткую хронологию событий.

Почему Меган и Гарри решили отказаться от чинов и привилегий

Герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий на своем общем сайте, а потом продублировали заявление в свой общий Instagram. Их заявление начинается с того, что оба много думали, а потом пришли к решению, что хотят жить на две страны – Америку и Великобританию. Чтобы обеспечить себе финансовую независимость и не только.

Цитируем Меган и Гарри: «Этот географический баланс позволит нам воспитать сына с уважением к королевским традициям и предоставит нашей семье возможность перейти к следующей главе, в том числе к запуску нашей новой благотворительной организации». Правда, куда они переедут и какую организацию создадут, пока неизвестно. Журналисты NYT предположили, что Меган и Гарри будут жить в Канаде или в Лос-Анджелесе, родном городе Меган Маркл.

А еще Гарри и Меган написали, что собираются найти для себя «новую прогрессивную роль внутри института» монархии. При этом отметили, что продолжат оказывать «полноценную поддержку» Елизавете II и выполнять свои обязанности перед королевой, страной и организациями, которые они патронируют. Герцог и герцогиня также решили поменять свои отношения с королевским пулом журналистов, которые имеют эксклюзивный доступ к членам британской королевской семьи. Если раньше полноценный доступ к паре Меган и Гарри была только у семи британских СМИ, сейчас пара хочет общаться с другими журналистами и делиться информацией о себе напрямую через свой сайт и соцсети.

Резюмируем, принц Гарри и Меган Маркл будут жить на деньги, которые заработают сами. И делать то, чего захотят сами.

Как Елизавета II отреагировала на внезапный уход внука

Сразу оговоримся, если верить таблоидам, у Меган Маркл уже долгое время напряжённые отношения с Королевой Елизаветой II. Британские газеты в том числе отмечали, что герцогиня практически не появляется на публике с Королевой.

Правда это или нет, в любом случае, для королевской семьи уход герцогов был сильной неожиданностью. «Они даже не сказали королеве» – с такой обложкой вышла британская газета Mirror. А американское издание The New York Post поместило коллаж с Гарри в майке и Меган в бигудях с новым словечком «Мэгзит».

@grazia747 Here in the states, they are being mocked. Front page of the New York Post. They are also being ridiculed on the radio. That explains why they were getting ready for their “branding” license. The big exit. #MeghanMarkleTheCharlatanDuchess #Megxit pic.twitter.com/enrOlazKVu — She_SaidWhat? (@SheSaidWhat76) January 9, 2020

В мировых СМИ пишут, что что монаршую семью «разочаровало» и «ранило» решение пары.

Но официальная реакция Букингемского дворца была, как и предполагает монархам, лаконичная. «Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекской находятся на начальном этапе. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

13 января Елизавета II устроит «экстренную встречу» членов королевской семьи, чтобы обсудить будущее принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Это первый случай, когда Елизавета II лично обсудит с внуком его уход с с поста «старших» членов королевской семьи.

'The Talk' on Monday with Prince Charles, Prince William and Hazbeen. #Megxit pic.twitter.com/YgozlOTTuY — Jules (@julesverne12345) January 12, 2020

А тем временем Меган и Гарри живут своей жизнью. В их социальных сетях продолжают появляться посты о том, где они ходят и кому помогают. Монархия сломалась – едва ли эти двое передумают насчет своего решения.

«Кхалиси независимости». Реакция социальных сетей на «Мэгзит»

Кажется, хэштег #Megzit скоро обгонит по популярности самый громкий хэштег начала 2020-го –#WWIII – Третья Мировая война. Смотрите, что постят люди:

Meghan of the House Markle, First of Her Name. The Duchess of Sussex. Queen of the financially independent and working class. Khaleesi of independence, Breaker of Chains and Mother of Charity. pic.twitter.com/rrjsPJmHiJ — Mbaliyezwe Ndlela (@mbali_ndlela) January 8, 2020

Live look at the Crown writers room pic.twitter.com/u2D1w8Yk69 — Oxtail Enthusiast (@mayavado) January 8, 2020

meghan and harry leaving that dusty palace pic.twitter.com/8NNkwwug1v — hunter harris (@hunteryharris) January 8, 2020

Lady Diana in heaven looking at Meghan Markle after she announced #Megxit pic.twitter.com/jCQodRkUiM — mayank (@mayannkk) January 9, 2020

Почитала сегодня таблоиды и комменты. Похоже что ссора братьев является причиной #Megzit

Пишут что Гарри обиделся на брата потому что тот не принял Меган, не проявив уважения к его выбору. W ни разу не заступился за них и наоборот подливал масло в огонь. То есть предал братиша. — Almond (@AlmondKG) January 12, 2020

Meghan and Prince Harry walking out the palace like... pic.twitter.com/eG570Unr3c — Global Grind (@GlobalGrind) January 8, 2020

No pressure, Meghan and Harry, but if you do choose to move to Canada, free coffee for life. Think about it. — Tim Hortons (@TimHortons) January 9, 2020

Hallmark, Lifetime and Netflix wondering who's going to drop their Harry/Meghan romcom first. pic.twitter.com/v5dP0fvxWw — Shut Up Heather! (@TheBlackHermit) January 8, 2020

GRAB SOME JEWELS ON THE WAY OUT, MEGHAN pic.twitter.com/NikFXRXDmy — Ashlee Clark Thompson, MFA (@AshleeEats) January 8, 2020