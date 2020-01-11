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«Мэгзит». Как Гарри и Меган отказались от королевских привилегий и стали главными героями Twitter

12.01.2020 12:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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8 января в британской монархии случилось страшное – внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его популярная жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. Королева в шоке, потому что ее не предупредили, британцы – в шоке, весь мир – в шоке. Зачем Меган и Гарри так поступили и что планируют делать дальше, а как там королева? Рассказываем краткую хронологию событий. 

Почему Меган и Гарри решили отказаться от чинов и привилегий 

Герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий на своем общем сайте, а потом продублировали заявление в свой общий Instagram. Их заявление начинается с того, что оба много думали, а потом пришли к решению, что хотят жить на две страны – Америку и Великобританию. Чтобы обеспечить себе финансовую независимость и не только. 

Цитируем Меган и Гарри: «Этот географический баланс позволит нам воспитать сына с уважением к королевским традициям и предоставит нашей семье возможность перейти к следующей главе, в том числе к запуску нашей новой благотворительной организации». Правда, куда они переедут и какую организацию создадут, пока неизвестно. Журналисты NYT предположили, что Меган и Гарри будут жить в Канаде или в Лос-Анджелесе, родном городе Меган Маркл.

А еще Гарри и Меган написали, что собираются найти для себя «новую прогрессивную роль внутри института» монархии. При этом отметили, что продолжат оказывать «полноценную поддержку» Елизавете II и выполнять свои обязанности перед королевой, страной и организациями, которые они патронируют. Герцог и герцогиня также решили поменять свои отношения с королевским пулом журналистов, которые имеют эксклюзивный доступ к членам британской королевской семьи. Если раньше полноценный доступ к паре Меган и Гарри была только у семи британских СМИ, сейчас пара хочет общаться с другими журналистами и делиться информацией о себе напрямую через свой сайт и соцсети.

Резюмируем, принц Гарри и Меган Маркл будут жить на деньги, которые заработают сами. И делать то, чего захотят сами. 

Как Елизавета II отреагировала на внезапный уход внука 

Сразу оговоримся, если верить таблоидам, у Меган Маркл уже долгое время напряжённые отношения с Королевой Елизаветой II. Британские газеты в том числе отмечали, что герцогиня практически не появляется на публике с Королевой.

Правда это или нет, в любом случае, для королевской семьи уход герцогов был сильной неожиданностью. «Они даже не сказали королеве» – с такой обложкой вышла британская газета Mirror. А американское издание The New York Post поместило коллаж с Гарри в майке и Меган в бигудях с новым словечком «Мэгзит».

В мировых СМИ пишут, что  что монаршую семью «разочаровало» и «ранило» решение пары.

Но официальная реакция Букингемского дворца была, как и предполагает монархам, лаконичная. «Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекской находятся на начальном этапе. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — говорится в заявлении Букингемского дворца. 

13 января Елизавета II устроит «экстренную встречу» членов королевской семьи, чтобы обсудить будущее принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Это первый случай, когда Елизавета II лично обсудит с внуком его уход с с поста «старших» членов королевской семьи.

А тем временем Меган и Гарри живут своей жизнью. В их социальных сетях продолжают появляться посты о том, где они ходят и кому помогают. Монархия сломалась  – едва ли эти двое передумают насчет своего решения. 

«Кхалиси независимости». Реакция социальных сетей на «Мэгзит» 

Кажется, хэштег #Megzit скоро обгонит по популярности самый громкий хэштег начала 2020-го –#WWIII – Третья Мировая война.  Смотрите, что постят люди: 

 
 
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8 января в британской монархии случилось страшное – внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его популярная жена Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса...
 
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