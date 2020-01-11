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Зеленский рассказал, как Иран заставили раскрыть правду о сбитом "Боинге"

12.01.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины выступил с обращением к народу по поводу сбитого в Тегеране самолёта "Боинг" "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибло 176 человек.

В частности, Виктор Зеленский сообщил, что его контакты с представителями американских и британских властей и работа украинских экспертов на месте авиакатастрофы помогли заставить Иран признать факт запуска ракеты по самолёту, передает "Еврорадио".

По словам Зеленского, украинские эксперты прибыли на место трагедии уже в ночь на 9 января. Утром он договорился по телефону с президентом Ирана, чтобы их допустили к расследованию причин авиакатастрофы. Также 9 января президент Украины провёл консультации с премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана.

Вечером 9 января СМИ опубликовали данные о том, что украинский самолёт мог быть сбит иранскими военными. "10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем США Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Великобритании Мелинда Симмонс", — рассказал Зеленский.


Он поблагодарил украинских экспертов в Иране, чьи "убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду", выразил благодарность за настойчивость и поддержку лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций.


Украинский "Боинг" разбился в окрестностях Тегерана через две минуты после вылета из аэропорта. Половина пассажиров — граждане Ирана (82 человека), на борту также находились граждане Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), Великобритании и Германии (по 3). Все они и члены экипажа погибли.

Изначально иранские власти не признавали, что сбили самолёт, однако затем заявили, что запуск по нему ракеты был вызван ошибкой и стечением обстоятельств.
 
 
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Президент Украины выступил с обращением к народу по поводу сбитого в Тегеране самолёта "Боинг" "Международных авиалиний Украины", в результате чего погибло 176...
 
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