В России названы самые популярные книги десятилетия

Источник материала: Ежедневник





Лидеры – антиутопия «1984», повесть «Вино из одуванчиков» и эротический роман «50 оттенков серого».

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» и лидер на рынке электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные книги и авторов прошедшего десятилетия (данные предоставлены « Ведомостям » самими компаниями).

Самыми продаваемыми книгами «Эксмо-АСТ» (учитывались данные по всем каналам продаж и форматам книг, включая электронные и аудиокниги) стали роман-антиутопия Джоржда Оруэлла «1984» и повесть Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков». Обе книги были написаны еще в середине ХХ в. и уже стали классикой мировой художественной литературы. Всего в период с 2010 по 2019 г. было продано по 1,8 млн экземпляров каждой из них.

Лидером среди электронных книг, по данным «Литреса», стал современный эротический роман «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс, выпущенный в 2011 г. За последние 10 лет этот роман трижды становился самой продаваемой на «Литресе» по итогам года книгой – в 2012, 2013, 2014 гг. Всего в 2010–2019 гг. было продано около 90 000 экземпляров этой книги. На втором месте среди самых популярных электронных книг десятилетия – дебютный роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (более 80 000 экземпляров), на третьем – книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (более 75 000 экземпляров).

В прошлом году впервые за десять лет рейтинг самых популярных книг на «Литресе» возглавила не электронная, а аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев, добавив, что также впервые лидером продаж стало произведение в жанре нон-фикшн. Всего на «Литресе» эту книгу в прошлом году купили 46 000 раз. Самой продаваемой книгой «Эксмо-АСТ» по итогам 2019 г. стал дебютный роман «Мятная сказка» 25-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного. За прошлый год было продано 240 000 экземпляров этой книги.

Отличаются предпочтения читателей бумажных и электронных книг и по авторам. Так, за минувшее десятилетие «уверенное лидерство» по продажам книг удерживает один и тот же автор – Дарья Донцова, рассказал «Ведомостям» президент и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ», контролирующий акционер «Литреса» Олег Новиков. Всего с 2010 по 2019 г. «Эксмо-АСТ» издало более 200 книг Донцовой (в том числе детективы, детские повести и кулинарные книги), общее количество проданных экземпляров составило более 25 млн.

«Хоть многие и считают детектив низким жанром, цифры говорят об обратном», – констатировал Новиков.

Лидером продаж книг в электронном формате стал писатель Борис Акунин. В 2010–2019 гг. «Литресом» было продано более 1 млн экземпляров произведений этого автора.

В 2018 г. весь книжный рынок (включая бумажные, электронные и аудиокниги), по данным «Эксмо-АСТ», составил 86 млрд руб. В 2019 г. он вырос на 7–8%, говорит Олег Новиков. Он отмечает, что одним из основных драйверов роста стали произведения в жанре нон-фикшн.

Продажи электронных книг в 2018 г. составили 4,8 млрд руб., в 2019 г. этот рынок, по данным «Литреса», перешагнул отметку в 6,5 млрд руб. Этому способствовал рост продаж аудиокниг, спрос на которые в ближайшие годы будет только расти, заявлял ранее в интервью «Ведомостям» Новиков.

«По итогам 2019 г. их продажи превысят 1 млрд руб., или 1,5% от всего рынка, к 2021–2022 гг. этот показатель имеет все шансы увеличиться до 6%», – прогнозирует Новиков.