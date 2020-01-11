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Учёным удалось сфотографировать смерть

12.01.2020 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники из Научно-исследовательского совета по биологическим наукам и биотехнологии Британии (BBSRC) во время проведения исследования на дождевых червях смогли сделать фотоснимок смерти. К удивлению учёных, данный процесс оказался вполне осязаемым.




Во время эксперимента исследователями велось наблюдение за состоянием умирающих червей. При помощи фотоаппаратуры учёным удалось установить, что процесс смерти представляет собой волну голубого цвета, пронизывающую весь организм.

Специалисты полагают, что такое “свечение” могло возникнуть из-за импульса, запущенного угасающей нервной системой, и проходящий в последний раз через нервные окончания. Во время прохождения “голубой волны” прекращалось обеспечение клеток энергией, что и приводило их к отмиранию.

Исследователи из BBSRC предполагают, что при прекращении жизненных процессов в организме человека, за появление “голубой волны” может нести ответственность головной мозг.

Как удалось установить экспертам – смерть может быть осязаемой. На основании полученных результатов исследования учёные надеются использовать полученные данные при более тщательном изучении процесса гибели живых организмов. Обнаружение способа остановки “волны” – станет первым шагом на пути к бессмертию. Но пока такое утверждение можно считать лишь фантастикой.
 
 
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Сотрудники из Научно-исследовательского совета по биологическим наукам и биотехнологии Британии (BBSRC) во время проведения исследования на дождевых червях смогли...
 
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