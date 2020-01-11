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В Городокском районе пешеход погиб под колесами автомобиля

12.01.2020 14:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Городокском районе пешеход погиб под колесами автомобиля
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов вечера 11 января. По информации ГАИ Витебска и Витебской области, на 5-м км автодороги Р114 («Городок-Улла-Камень») водитель Volkswagen Passat был ослеплен светом фар встречного автомобиля и не заметил пешехода, который в это время переходил проезжую часть вне перехода.

В Городокском районе пешеход погиб под колесами автомобиля В Витебске легковушка сбила на зебре пешехода

В результате аварии травмы получил 36-летний мужчина. Его отправили в больницу, однако повреждения оказались слишком серьезными, спасти его медикам не удалось, спустя несколько часов после ДТП он скончался.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
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