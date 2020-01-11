В Городокском районе пешеход погиб под колесами автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов вечера 11 января. По информации ГАИ Витебска и Витебской области, на 5-м км автодороги Р114 («Городок-Улла-Камень») водитель Volkswagen Passat был ослеплен светом фар встречного автомобиля и не заметил пешехода, который в это время переходил проезжую часть вне перехода.

В результате аварии травмы получил 36-летний мужчина. Его отправили в больницу, однако повреждения оказались слишком серьезными, спасти его медикам не удалось, спустя несколько часов после ДТП он скончался.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.