Минфин рассказал, как теперь будет собирать «дорожный налог»

Onliner.by . Об этом идет речь в ответе Минфина на петицию, которую в министерство направили 10 декабря белорусские граждане, пишет





Так, включать "дорожный сбор" в цену топлива в Беларуси не будут. Во-первых, это вызовет резкое подорожание бензина, и многие станут заправляться в России; во-вторых, пришлось бы делать перерасчет тем, кто пошлину уже заплатил, а это вызовет кассовый разрыв дорожного фонда; в-третьих, потребуется увеличить финансирование из бюджета тех организаций, которые от уплаты "дорожного сбора" освобождены (МЧС, Минобороны, МВД, КГБ, Госпогранкомитет, Следственный комитет, социальная служба, скорая помощь, бюджетные и сельхозорганизации, общественный транспорт).





Кроме того, Минфин сообщает, что готовится указ президента по "дорожному сбору", которым его отвяжут от прохождения техосмотра. Госпошлина будет взиматься исключительно как плата за участие в дорожном движении. Также для тех, кто ездит на машине не круглый год, введут возможность оплачивать "дорожный сбор" помесячно. А если автовладелец оплатит госпошлину сразу за год или больше, то он получит скидку 20%.