В средней школе №1 г.п. Кореличи в музее «Спадчына» дети познакомились с удивительным миром ретро-открыток

Источник материала: Полымя

Трудно понять, почему открытки – маленький кусочек цветного картона – доставляют столько радости. Еще труднее поверить, что полвека назад открытка могла быть единственным новогодним подарком, которым обменивались друзья и родные. Но мало кому приходило в голову, что однажды обмениваться открытками почти перестанут.





Во многих советских семьях существовал ритуал. Перед большими праздниками – новогодними или майскими – нужно было заблаговременно сходить на почту и купить 30-40 открыток. При этом желательно было поймать момент, когда продажи только начинались, чтобы выбрать красивые и недорогие.

Потом открытки могли использовать для украшения дома: мастерили вазочки и шкатулки – красочная полиграфия и картон хорошего качества были редкостью, которую надо было сохранить. Чем старше открытка, тем лучше ее качество, интереснее сюжет и стиль исполнения.

Даже если кажется, что в домах ваших родителей, бабушек и дедушек нет открыток, поверьте, открытки все же есть. Обратите внимание на когда-то модную штору-дождик, сделанную своими руками. Это и есть открытки. А внимательнее рассмотрите самодельную шкатулку – это тоже открытки.









Сегодня мало кто использует открытки в качестве подарка или приложения к нему. Поэтому в средней школе №1 райцентра, в музее «Спадчына» решили пусть не возобновить эту традицию, но хотя бы показать сам процесс праздничной подписи.

На протяжении месяца гости со всего района посещали школьный музей, где можно было увидеть настоящее чудо – новогодние советские открытки, самую старую из которых напечатали в 1959 году. Их предоставил музею коллекционер-филокартист Виктор Арабей из Кореличей.

Талантливые экскурсоводы Никита Левкович, Мария Талако и Дарья Даманюк под руководством заведующей музеем «Спадчына» Натальи Левкович рассказывали посетителям об истории каждой открытки.





Сегодня все новогодние открытки похожи друг на друга, а раньше по одному только изображению можно было угадать, где и когда открытка была создана.

Например, в Австрии очень распространен обычай дарить новогодние открытки с трубочистом, четырехлистным клевером и свиньей – национальным символом счастья. А в Австралии, где также открытки отражают местный колорит, изображают тележку с Дедом Морозом, которую везет кенгуру.

В советское время по изображению можно было угадать десятилетие, в котором открытка родилась. В 60-е годы – Дед Мороз везет подарки на самолете или ракете. А в 80-е – олимпийский Мишка. В 2000-е популярны были открытки с изображениями персонажей восточного гороскопа.













Современные дети вряд ли знают, что такое подписывать открытку и уместить все свои пожелания на небольшом кусочке картона. Но и эту проблему в музее решили. Экскурсоводы предложили ребятам самим сделать новогоднюю открытку и подписать ее так, как хочется. Такие современные открытки украсили доску в кабинете музея. Поэтому с уверенностью можно сказать, что, посетив музей «Спадчына» в средней школе №1 г.п. Кореличи, можно увидеть открытки и советских времен, и нового тысячелетия.

Елизавета АЙКЯН

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