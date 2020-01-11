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Белорусские НПЗ на голодном пайке: проблема лично в Лукашенко?

12.01.2020 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские телеграм-каналы прекрасно знают болевые точки белорусского лидера и начинают их теребить.


Так, телеграм- канал BeloRussica называет именно Александра Лукашенко виновником всех проблем с поставками нефти.

«Акционеры российских компаний не понимают, почему они должны платить просто так соседнему государству и особенно за развлечения белорусского руководителя», — сообщает BeloRussica. Telegram-канал отмечает, что суммы, получаемые соседним государством, не доходят до населения, а «оседают в карманах клана Лукашенко», при том что на государственном уровне господствует русофобия.

BeloRussica отмечает, что именно фигура белорусского лидера в настоящее время является тормозом процессов интеграции с Россией, а ситуация, при которой кто-то публично оскорбляет российское руководство и получает при этом от России деньги, является невиданной в мировом масштабе.

Возможным выходом из тупиковой ситуации Telegram-канал видит смену руководителя Беларуси и осуществление серьезных реформ, что приведет к перезапуску отношений с Россией и достижению ими качественно нового уровня.

Авторы телеграм-канала вмешали и мух, и котлеты. Лукашено это действительно проблема Беларуси, потому что 25 лет он вел страну в капкан российского влияния. Сколько и по каким карманам распихивалось при этом денег, российские нефтяные компании никогда не интересовало, так как и их не обижали. И уж тем более, российских нефтяных баронов не беспокоит, что доходило до простых белорусов. Точно так же, как их совсем не беспокоит, что доходит до простых россиян. Таким образом, подобные посты - это чистой воды информационная атака.    
 
 
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Российские телеграм-каналы прекрасно знают болевые точки белорусского лидера и начинают их теребить.
 
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