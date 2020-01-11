Лидские пограничники задержали литовца, который намеревался незаконно перейти границу. Его могут отправить в тюрьму на длительный срок

Источник материала: Lida.Info





53-летний злоумышленник был задержан вблизи госграницы на участке ответственности погранзаставы «Дотишки».

В ходе разбирательства было установлено, что нарушитель следовал к родственникам, проживающим в Беларуси.

В ноябре 2019 года Лидским РОВД ему уже было вынесено постановление о депортации с территории Республики Беларусь с запретом въезда на 6 месяцев.

Мужчина помещен в ИВС, проводятся дополнительные проверочные мероприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщили Lida.info в пресс-службе Лидского пограничного отряда.