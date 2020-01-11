ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидские пограничники задержали литовца, который намеревался незаконно перейти границу. Его могут отправить в тюрьму на длительный срок

12.01.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Лидские пограничники задержали литовца, который намеревался незаконно перейти границу. Его могут отправить в тюрьму на длительный срок

53-летний злоумышленник был задержан вблизи госграницы на участке ответственности погранзаставы «Дотишки».

В ходе разбирательства было установлено, что нарушитель следовал к родственникам, проживающим в Беларуси.

В ноябре 2019 года Лидским РОВД ему уже было вынесено постановление о депортации с территории Республики Беларусь с запретом въезда на 6 месяцев.

Мужчина помещен в ИВС, проводятся дополнительные проверочные мероприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). По данной статье злоумышленнику грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщили Lida.info в пресс-службе Лидского пограничного отряда.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
53-летний злоумышленник был задержан вблизи госграницы на участке ответственности погранзаставы «Дотишки». В ходе разбирательства было установлено, что...
 

Новости дня
Новости разные
 
В средней школе №1 г.п. Кореличи в музее «Спадчына» дети познакомились с удивительным миром ретро-открыток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика