Гринч по-кореличски. В РОВД рассказали, чем отличились граждане в период новогодних и рождественских праздников

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Оперативка

за период с 30 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г.

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 74 сообщения, 9 из которых о совершенных преступлениях, 24 – об административных правонарушениях, 41 сообщение о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 25 правонарушителей. Возбуждено 6 уголовных дел, 3 из которых по линии уголовного розыска, еще 3 – по линии других служб.

Все уголовные дела по линии уголовного розыска возбуждены по ст. 205 УК РБ (“Кража”). Не секрет, что интерес к хвойным деревьям в период новогодних праздников велик. Кто-то устанавливает и наряжает ели и сосны у себя в домах, украшает туи на придомовой территории, а кто-то их ворует. Так, в период с 6 часов вечера 25 декабря до часа дня 26 декабря неизвестный украл 8 туй с территории дачного дома в д. Криничное Мирского сельсовета, причинив ущерб на сумму 150 руб.

Приблизительно в этот же промежуток времени с территории дачного дома в агр. Турец исчезли еще 5 туй стоимостью 70 руб. Просьба гражданам, которым что-либо известно о краже деревьев, сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-14-42, 2-16-42, 8(029)6964370, 8(029)2470527.

В первый день 2020 года возбуждено уголовное дело по факту кражи в новогоднюю ночь из дома в г.п. Мир 580 руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что чужими деньгами завладел 42-летний неработающий сожитель потерпевшей.

Два уголовных дела, возбужденные 31 декабря 2019 года, связаны с причинением телесных повреждений. В первом случае рукоприкладство произошло вечером 17 ноября 2019 года. 19-летний житель агр. Полужье ударил в лицо своего 56-летнего отца. Во втором – 77-летний постоялец Жуховичского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 31 декабря в ходе возникшей ссоры два раза ударил ножом 77-летнего соседа по комнате. Возбуждено уголовное дело по ст. 147 ч.1 УК РБ (“Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения”).

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД