ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гринч по-кореличски. В РОВД рассказали, чем отличились граждане в период новогодних и рождественских праздников

12.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Гринч по-кореличски. В РОВД рассказали, чем отличились граждане в период новогодних и рождественских праздников

Оперативка

за период с 30 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г.

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 74 сообщения, 9 из которых о совершенных преступлениях, 24 – об административных правонарушениях, 41 сообщение о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 25 правонарушителей. Возбуждено 6 уголовных дел, 3 из которых по линии уголовного розыска, еще 3 – по линии других служб.

Все уголовные дела по линии уголовного розыска возбуждены по ст. 205 УК РБ (“Кража”). Не секрет, что интерес к хвойным деревьям в период новогодних праздников велик. Кто-то устанавливает и наряжает ели и сосны у себя в домах, украшает туи на придомовой территории, а кто-то их ворует. Так, в период с 6 часов вечера 25 декабря до часа дня 26 декабря неизвестный украл 8 туй с территории дачного дома в д. Криничное Мирского сельсовета, причинив ущерб на сумму 150 руб.

Приблизительно в этот же промежуток времени с территории дачного дома в агр. Турец исчезли еще 5 туй стоимостью 70 руб. Просьба гражданам, которым что-либо известно о краже деревьев, сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-14-42, 2-16-42, 8(029)6964370, 8(029)2470527.

В первый день 2020 года возбуждено уголовное дело по факту кражи в новогоднюю ночь из дома в г.п. Мир 580 руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что чужими деньгами завладел 42-летний неработающий сожитель потерпевшей.

Два уголовных дела, возбужденные 31 декабря 2019 года, связаны с причинением телесных повреждений. В первом случае рукоприкладство произошло вечером 17 ноября 2019 года. 19-летний житель агр. Полужье ударил в лицо своего 56-летнего отца. Во втором – 77-летний постоялец Жуховичского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 31 декабря в ходе возникшей ссоры два раза ударил ножом 77-летнего соседа по комнате. Возбуждено уголовное дело по ст. 147 ч.1 УК РБ (“Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения”).

Алексей ГАВРОШ,
начальник Кореличского РОВД

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативка за период с 30 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп считает, что он должен был получить Нобелевскую премию мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика