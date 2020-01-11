Трамп считает, что он должен был получить Нобелевскую премию мира

"Новое время" . Об этом он сказал на встрече с избирателями, пишет





«Я собираюсь рассказать вам о Нобелевской премии мира. Я заключил соглашение, я спас страну, и я услышал, что глава этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны», - сказал Трамп.







