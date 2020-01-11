ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп считает, что он должен был получить Нобелевскую премию мира

12.01.2020 10:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира должен был получить он, а не премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед.

Об этом он сказал на встрече с избирателями, пишет "Новое время".

«Я собираюсь рассказать вам о Нобелевской премии мира. Я заключил соглашение, я спас страну, и я услышал, что глава этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны», - сказал Трамп.


11 октября норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али.

Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед сразу после вступления в должность (2 апреля 2018 года) подписал мирную декларацию с Эритреей. Таким образом он, формально прекратил 20-летнюю войну между двумя странами.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира должен был получить он, а не премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь стран временно лишили права голоса в ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика