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В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Непогода в США стала причиной гибели 11 человек. Сильные бури и торнадо прокатились в ряде южных и центральных штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Техасе погибли 3 человека в ДТП, причиной которых стало обледенение трассы. Еще 3 человека стали жертвами торнадо в штате Алабама. В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, а в Оклахоме буря вызвала наводнение.
Синоптики дают неутешительные прогнозы – в ближайшее время погода не изменится.
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Новости США. Непогода в США стала причиной гибели 11 человек. Сильные бури и торнадо прокатились в ряде южных и центральных штатов, сообщили в программе Новости «24...
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