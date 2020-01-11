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В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

12.01.2020 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Непогода в США стала причиной гибели 11 человек. Сильные бури и торнадо прокатились в ряде южных и центральных штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб в $17 млрд. Названы самые дорогие стихийные бедствия 2019 года

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В Техасе погибли 3 человека в ДТП, причиной которых стало обледенение трассы. Еще 3 человека стали жертвами торнадо в штате Алабама. В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, а в Оклахоме буря вызвала наводнение.

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

Синоптики дают неутешительные прогнозы – в ближайшее время погода не изменится.

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Новости США. Непогода в США стала причиной гибели 11 человек. Сильные бури и торнадо прокатились в ряде южных и центральных штатов, сообщили в программе Новости «24...
 
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