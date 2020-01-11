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Из-за снегопадов и ливней в Афганистане погибли около 20 человек

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Из-за снегопадов и ливней в Афганистане погибли около 20 человек

Не менее 19 человек погибли в результате непогоды на западе и юге Афганистана, информирует 1TV.

Сообщается, что стихия бушевала несколько суток. Шесть человек, среди которых несколько детей, погибли в районе Эндзиль в провинции Герат. А в Адрасканском районе еще двое граждан Афганистана были убиты обломками строений, которые обрушились под тяжестью снега.

В провинции Кандагар из-за разрушений жилых построек не менее восьми человек погибли, а еще четырнадцать получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы.

Три афганца погибли и еще трое пострадали в результате оползней, вызванных проливными дождями, в уезде Каджаки провинции Гильменд.

sb.by
 
 
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Не менее 19 человек погибли в результате непогоды на западе и юге Афганистана, информирует 1TV. Сообщается, что стихия бушевала несколько суток. Шесть человек, среди...
 
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