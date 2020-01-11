Протесты в Иране: силовики использовали спецсредства, задержан британский посол

Би-Би-Си . В Тегеране протесты проходили перед зданием Технологического университета имени Амира Кабир и у здания Технологического университета имени Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране. По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе были выпускниками этого университета, отмечает





Reuters , протесты проходили также в Ширазе, Исфахане, Хамадане и Урмии. Как сообщает, протесты проходили также в Ширазе, Исфахане, Хамадане и Урмии.





«Главнокомандующий, уходи!» – скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.

Напомним, среди 176 человек, находившихся на борту, было 83 иранца и десятки канадцев иранского происхождения. Все они погибли.

Видео протестов появились в социальных сетях. Протестующие скандировали «Отставки недостаточно, нужен суд!», «Смерть лжецам», «Диктатор, члены Корпуса стражей Исламской революции, вы наша ИГ», «Смерть режиму», «Касем Сулеймани – убийца, Хаменеи – убийца».









Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.