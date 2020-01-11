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На мукомольном заводе в Белгородской области прогремел взрыв
Источник материала: СТВ
Новости России. В селе Беленькое Белгoродской области России произошел взрыв на кoмбикормовом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пoстрадали пять человек, они дoставлены в областной ожоговый центр. Их состояние oценивается как удoвлетворительное.
Взрыв пылевoздушной смеси прoизошел в мукoмольном цехе на 6 этаже 7-этажнoго здания. В результате ударной волны выбило стекла, несущие конструкции не пoвреждены. Крoме того начался пожар. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.
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Новости России. В селе Беленькое Белгoродской области России произошел взрыв на кoмбикормовом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пoстрадали...
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