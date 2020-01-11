Сенсация: в Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова

Ранее считалось, что оригиналы фронтовых рисунков писателя сгорели в 1945 году вместе с вещмешком. Найденные в Гродно рисунки - это оригинальные копии четырех опубликованных в 1970 году фронтовых рисунков. В Гродно нашли копии трех набросков, местонахождение оригинала четвертого неизвестно.









Наброски, сделанные, предположительно, рукой Быкова, обнаружил в домашнем архиве Ивана Глухова протоиерей Андрей Яворец из Гродненской Владимирской церкви. С сыном Глухова Валентином отца Андрея познакомили прихожане. Отец Андрей показал рисунки Сергею Шапрану, исследователю литературы и биографу Василя Быкова, еще в 2019 году.









«О том, что такие изображения некогда были, я знал давно, так как они есть в моем двухтомнике о Быкове, но я не надеялся отыскать оригиналы», - говорит Сергей Шапран.





Иван Глухов был членом Союза журналистов, земляком Быкова.



