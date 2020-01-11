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Аргентинская газета: Марадона планирует поездку в Беларусь

12.01.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшая газета Аргентины Clarín сообщила, что в планах Диего Марадоны на этот год среди прочего значится поездка в Беларусь, где футболист сохраняет пост почетного президента брестского «Динамо».





Как пишет издание, также «десятка» собирается в январе полететь в Венесуэлу, где хочет встретиться с главой этой страны Николасом Мадуро, а затем оттуда в Бразилию, где, возможно, повидает местного экс-лидера Луиса Инасиу Лула да Силву.

При всем при этом в своей статье Clarín делает оговорку: Марадона – звезда такого уровня, что его планы – вещь относительная и быстро меняющаяся, поэтому сказать о них что-то с очень большой степенью уверенности сложно.

В настоящее время знаменитый аргентинец является главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из города Ла-Плата. Он также проходит курс лечения стволовыми клетками на опухшей левой лодыжке.
 
 
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Крупнейшая газета Аргентины Clarín сообщила, что в планах Диего Марадоны на этот год среди прочего значится поездка в Беларусь, где футболист сохраняет пост...
 
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