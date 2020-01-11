ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Финляндии внедряют дневной сон на работе. Время сна оплачивается

12.01.2020 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Хельсинки новый тренд — спать на работе за деньги компании-работодателя.



Оказывается, финские профсоюзы пришли к выводу, что дневной сон в середине рабочего процесса плодотворно сказывается не только на продуктивности сотрудников, но и (что совершенно логично) на финансовом благополучии фирмы, где сотрудникам разрешается часок вздремнуть. Как пишет издание yle.fi, в некоторых фирмах даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час — помогает расслабиться и учит медитации.

«Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса», — цитирует РИА Тиину Вайнио из центра Sofia Future Farm, организующего эти «занятия».

К выводу о пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжения руководства) профсоюзы Хельсинки пришли после того, как среди работников различных компаний были проведены опросы. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте, физическом дискомфорте (боли в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть рабочее место под конец дня.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хельсинки новый тренд — спать на работе за деньги компании-работодателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серена Уильямс взяла первый титул с 2017-го. Она выигрывала турниры в четырех десятилетиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика