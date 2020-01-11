В Финляндии внедряют дневной сон на работе. Время сна оплачивается









Оказывается, финские профсоюзы пришли к выводу, что дневной сон в середине рабочего процесса плодотворно сказывается не только на продуктивности сотрудников, но и (что совершенно логично) на финансовом благополучии фирмы, где сотрудникам разрешается часок вздремнуть. Как пишет издание yle.fi, в некоторых фирмах даже нанимают специалиста, который проводит корпоративный тихий час — помогает расслабиться и учит медитации.





«Заставить себя расслабиться трудно, но под руководством тренера это становится гораздо проще даже в середине дня. Инструктор в этой ситуации на вес золота, потому что он помогает сделать эту ментальную паузу, отправиться в мини-отпуск на полчаса», — цитирует РИА Тиину Вайнио из центра Sofia Future Farm, организующего эти «занятия».





К выводу о пользе дневного сна (он составляет от 30 до 60 минут в зависимости от фирмы и распоряжения руководства) профсоюзы Хельсинки пришли после того, как среди работников различных компаний были проведены опросы. Люди рассказывали об усталости на рабочем месте, физическом дискомфорте (боли в спине и суставах при сидячей работе) и желании поскорее покинуть рабочее место под конец дня.