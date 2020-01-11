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Дерзкое ограбление в Гомельской области. Милиция ищет высокого мужчину
12.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел 10 января. МВД Беларуси сообщило об ограблении отделения одного из банков в поселке Большевик (Гомельская область), милиция тут же ввела план «Сирена».
«10 января, около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик (Гомельская область) вошел мужчина.
По словам оператора банка, мужчина забрал Br4 тыс., $1 тыс. и 30 тыс. росс. рублей.
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Инцидент произошел 10 января. МВД Беларуси сообщило об ограблении отделения одного из банков в поселке Большевик (Гомельская область), милиция тут же ввела план...
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