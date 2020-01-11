Дерзкое ограбление в Гомельской области. Милиция ищет высокого мужчину

Источник материала: Вороновская газета





Инцидент произошел 10 января. МВД Беларуси сообщило об ограблении отделения одного из банков в поселке Большевик (Гомельская область), милиция тут же ввела план «Сирена».

«10 января, около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик (Гомельская область) вошел мужчина. Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся», — сообщила в своем телеграмм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам оператора банка, мужчина забрал Br4 тыс., $1 тыс. и 30 тыс. росс. рублей.