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Дерзкое ограбление в Гомельской области. Милиция ищет высокого мужчину

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дерзкое ограбление в Гомельской области. Милиция ищет высокого мужчину

Инцидент произошел 10 января. МВД Беларуси сообщило об ограблении отделения одного из банков в поселке Большевик (Гомельская область), милиция тут же ввела план «Сирена».

«10 января, около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик (Гомельская область) вошел мужчина. Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся», — сообщила в своем телеграмм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По словам оператора банка, мужчина забрал Br4 тыс., $1 тыс. и 30 тыс. росс. рублей.

interfax.by
 
 
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Инцидент произошел 10 января. МВД Беларуси сообщило об ограблении отделения одного из банков в поселке Большевик (Гомельская область), милиция тут же ввела план...
 
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