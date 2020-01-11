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Серена Уильямс взяла первый титул с 2017-го. Она выигрывала турниры в четырех десятилетиях
Источник материала: Партизан
В финале турнира в Окленде 38-летняя Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.
Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.
Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.
За счет победы в Окленде американка станет девятой ракеткой мира и попадет в топ-8 посева на Australian Open.
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В финале турнира в Окленде 38-летняя Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.
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