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Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине

12.01.2020 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Расшифровка черных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине

А накануне вечером по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и Ирана. Хасан Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших и принес извинения за трагедию.

Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине

В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что необходимо, как можно скорее идентифицировать и вернуть тела граждан на родину. Также МИД Украины направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов урегулирования вопроса компенсаций. 

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине

Тем временем, в Тегеране студенты требуют наказать виновных в крушении самолета, сбитого иранской ракетой. На акцию протеста вышли около тысячи человек. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Люди в материале: Хасан Рухани, Владимир Зеленский
 
 
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Новости мира. Расшифровка черных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности...
 
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