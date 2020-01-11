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Расшифровывать чёрные ящики сбитого Boeing будут в Украине
Источник материала: СТВ
Новости мира. Расшифровка черных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне вечером по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и Ирана. Хасан Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших и принес извинения за трагедию.
В свою очередь, Владимир Зеленский отметил, что необходимо, как можно скорее идентифицировать и вернуть тела граждан на родину. Также МИД Украины направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов урегулирования вопроса компенсаций.
Тем временем, в Тегеране студенты требуют наказать виновных в крушении самолета, сбитого иранской ракетой. На акцию протеста вышли около тысячи человек. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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Новости мира. Расшифровка черных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности...
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