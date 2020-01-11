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Португальский мотогонщик погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»
Источник материала: Tut.by
Португальский гонщик Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла на «Дакаре» и от полученных травм позже умер в больнице. Об этом
Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла на 276-м километре седьмого этапа. К месту происшествия организаторы выслали медицинский вертолет. Врачи нашли гонщика без сознания и провели реанимационные действия, после чего доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
Гонсалвеш принимал участие в своем тринадцатом «Дакаре». Четыре раза он финишировал в десятке, а в 2015 году занял второе место в общем зачете.
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Гонсалвеш принимал участие в своем тринадцатом «Дакаре».
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