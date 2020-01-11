Португальский мотогонщик погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»

Источник материала: Tut.by

Португальский гонщик Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла на «Дакаре» и от полученных травм позже умер в больнице. Об этом сообщили организаторы гонки.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. + info: https://t.co/mBQxbXgtXe #Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла на 276-м километре седьмого этапа. К месту происшествия организаторы выслали медицинский вертолет. Врачи нашли гонщика без сознания и провели реанимационные действия, после чего доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Гонсалвеш принимал участие в своем тринадцатом «Дакаре». Четыре раза он финишировал в десятке, а в 2015 году занял второе место в общем зачете.