Школьник обнаружил новую планету во время стажировки в NASA

Источник материала: Вороновская газета





На третий день стажировки в NASA американский школьник обнаружил новую планету, которая вращается сразу вокруг двух звезд. Подросток изучал данные системы, которая находится на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от Земли, сообщает «МИР 24».

Юный астроном увидел на съемках мощного телескопа странную тень на фоне двух звезд. Тогда он проверил оптические показатели, и оказалось, что это планета, которая почти в семь раз больше Земли. Теперь специалисты NASA подробнее займутся ее изучением.