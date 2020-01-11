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Школьник обнаружил новую планету во время стажировки в NASA
12.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На третий день стажировки в
Юный астроном увидел на съемках мощного телескопа странную тень на фоне двух звезд. Тогда он проверил оптические показатели, и оказалось, что это планета, которая почти в семь раз больше Земли. Теперь специалисты NASA подробнее займутся ее изучением.
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На третий день стажировки в NASA американский школьник обнаружил новую планету, которая вращается сразу вокруг двух звезд. Подросток изучал данные системы,...
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