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Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney

12.01.2020 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета The Times, в обмен на закадровый дубляж, который сделает Меган, американская киностудия перечислит средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке.

Дополнительные детали договоренности с Меган Маркл, например продолжительность и финансовая составляющая контакта, о каком фильме (или фильмах) идет речь, не приводятся. О сделке стало известно на фоне ведущихся в Соединенном Королевстве дискуссий по поводу того, как принц Гарри и его супруга намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь после сделанного несколько дней назад громкого заявления.

8 января принц Гарри и Маркл через свою страницу в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.


Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, и последнее слово остается за королевой Елизаветой II. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг «перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».

В субботу телеканал Sky News привел мнения ряда аналитиков, предположивших, что при умелом использовании своего имиджа герцог и герцогиня Сассекские лишь за первый год своей финансовой независимости от британской короны смогут заработать около полумиллиарда фунтов (655 млн долларов). Среди вероятных источников дохода принца Гарри и его супруги называется запуск линии одежды под собственным брендом Sussex Royal, выступления с лекциями.
 
 
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Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета The Times, в обмен на закадровый дубляж,...
 
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