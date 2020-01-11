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«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник тепла, радости и семейного благополучия. По традиции в первое воскресенье после Рождества в столичном Доме милосердия организовали грандиозный праздник для детей и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развлекательная программа никому не дала скучать. Концерт артистов эстрады, аттракционы, танцы с аниматорами. Показательные выступления школы авиамоделирования.
Здесь нашлось место и знаменитым зимним забавам. Правда, шайбу заменил футбольный мяч. Повара тем временем угощали горячей солдатской кашей и чаем. Уже на протяжении многих лет на праздник приходят семьями.
Протоиерей Николай Суханович, клирик Всехсвятского прихода Минска:
Ещё неделю у православных будут длиться святки. В это время люди продолжают праздновать Рождество и поздравлять друг друга.
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Новости Беларуси. Праздник тепла, радости и семейного благополучия. По традиции в первое воскресенье после Рождества в столичном Доме милосердия организовали...
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