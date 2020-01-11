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«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия

12.01.2020 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник тепла, радости и семейного благополучия. По традиции в первое воскресенье после Рождества в столичном Доме милосердия организовали грандиозный праздник для детей и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия

Развлекательная программа никому не дала скучать. Концерт артистов эстрады, аттракционы, танцы с аниматорами. Показательные выступления школы авиамоделирования.

«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия

Здесь нашлось место и знаменитым зимним забавам. Правда, шайбу заменил футбольный мяч. Повара тем временем угощали горячей солдатской кашей и чаем. Уже на протяжении многих лет на праздник приходят семьями. 

«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия

Протоиерей Николай Суханович, клирик Всехсвятского прихода Минска:
25-й год подряд мы празднуем на территории нашего прихода этот светлый, радостный праздник.

«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия


Самый долгожданный момент праздника – эффектное появление Деда Мороза и Снегурочки. Волшебник прибыл, как ему и полагается, на вертолёте. Путь проделал из заповедного леса Беловежской пущи.  

«Никакие олени не сравнятся!». Дед Мороз прилетел на вертолёте в минский Дом милосердия

Ещё неделю у православных будут длиться святки. В это время люди продолжают праздновать Рождество  и поздравлять друг друга. 

Подробнее в видеоматериале

Люди в материале: Протоиерей Николай Суханович, Дед Мороз
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник тепла, радости и семейного благополучия. По традиции в первое воскресенье после Рождества в столичном Доме милосердия организовали...
 
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