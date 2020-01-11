В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. На первом этапе инициативы пластиковые пакеты нельзя будет покупать только в крупных магазинах и супермаркетах. В 2021 году наступит полный запрет.



Изображение: sihamese / twitter.com

Новый закон спровоцировал в стране необычный флешмоб: жители Таиланда стали придумывать креативные альтернативы пластиковым пакетам. Постепенно варианты становились всё абсурднее — от чемоданов до вешалок и дорожных конусов. Удачные альтернативы из супермаркетов Таиланда разошлись по соцсетям, рассказывает TJournal .



Изображение: sihamese / twitter.com



Изображение: sihamese / twitter.com



Изображение: sihamese / twitter.com



Изображение: sihamese / twitter.com



Изображение: เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า / facebook.com



Изображение: เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า / facebook.com



Изображение: ayen_thanaphon / instagram.com



Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com



Изображение: hyunin.s / instagram.com



Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com



Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com



Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com



Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Правительство сделало шаг к отказу от пластика после серии инцидентов: на территории страны то и дело стали находить тела животных с пластиком в пищеварительной системе. Также Таиланд считается шестой страной по объемам сброса отходов в океан. Поэтому запрет привычных пакетов из магазинов — попытка исправить экологическую обстановку в регионе.