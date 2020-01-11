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В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года в Таиланде
Новый закон спровоцировал в стране необычный флешмоб: жители Таиланда стали придумывать креативные альтернативы пластиковым пакетам. Постепенно варианты становились всё абсурднее — от чемоданов до вешалок и дорожных конусов. Удачные альтернативы из супермаркетов Таиланда разошлись по соцсетям,
Правительство сделало шаг к отказу от пластика после серии инцидентов: на территории страны то и дело стали находить тела животных с пластиком в пищеварительной системе. Также Таиланд считается шестой страной по объемам сброса отходов в океан. Поэтому запрет привычных пакетов из магазинов — попытка исправить экологическую обстановку в регионе.
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Постепенно варианты становились всё абсурднее - от чемоданов до вешалок и дорожных конусов.
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