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В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами

12.01.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года в Таиланде вступил в силу частичный запрет на продажу пластиковых пакетов. На первом этапе инициативы пластиковые пакеты нельзя будет покупать только в крупных магазинах и супермаркетах. В 2021 году наступит полный запрет.


Изображение: sihamese / twitter.com

Новый закон спровоцировал в стране необычный флешмоб: жители Таиланда стали придумывать креативные альтернативы пластиковым пакетам. Постепенно варианты становились всё абсурднее — от чемоданов до вешалок и дорожных конусов. Удачные альтернативы из супермаркетов Таиланда разошлись по соцсетям, рассказывает TJournal.


Изображение: sihamese / twitter.com

Изображение: sihamese / twitter.com

Изображение: sihamese / twitter.com

Изображение: sihamese / twitter.com

Изображение: เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า / facebook.com

Изображение: เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า / facebook.com

Изображение: ayen_thanaphon / instagram.com

Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Изображение: hyunin.s / instagram.com

Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Изображение: ROV ไหมละ / facebook.com

Правительство сделало шаг к отказу от пластика после серии инцидентов: на территории страны то и дело стали находить тела животных с пластиком в пищеварительной системе. Также Таиланд считается шестой страной по объемам сброса отходов в океан. Поэтому запрет привычных пакетов из магазинов — попытка исправить экологическую обстановку в регионе.

 
 
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Постепенно варианты становились всё абсурднее - от чемоданов до вешалок и дорожных конусов.
 
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