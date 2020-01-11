Минское «Динамо» играет дома со «Спартаком». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершит домашнюю серию матчей в КХЛ игрой против московского «Спартака».

«Зубры» уже потеряли реальные шансы попасть в плей-офф, а потому главной задачей остатка сезона является возвращение зрителей на трибуны. В последнем матче с «Витязем» был установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Спартак» по сути уже обеспечил себе место в Кубке Гагарина, но подопечные Олега Знарка постараются занять, как можно более высокое место, чтобы избежать матчей с армейскими клубами и начать серию дома.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Спартака». Коэффициент на победу москвичей равен 1,42, на минчан — 3,15.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Толопило); Знахаренко – Достанко, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович; Морроу – Готовец, Аносов – Спунер – Принс; Граньяни (А) – Ерёменко, Павленко – Демков – Павлович (А); Денисов – Китаров, Мартынов – Паре – Дроздов.

«Спартак»: Гудачек (Беспалов); Херсли – Мусин, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв; Вишневский – Рылов (А), Карсумс – Зубов (А) – Даугавиньш; Гончаров – Кулик, Котляревский – Юньков – Никонцев (К); Тришин – Львутин, Талалуев – Столяров – Галимов.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 9 человек Обыграем "Спартак"? Будет вторая подряд домашняя победа? Да 33% Нет 67% Все опросы

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 17.10.

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