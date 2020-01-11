Сезон-2019 стал лучшим для «сахарников». Футболисты подвели итоги

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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26 декабря Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года. В итоговой турнирной таблице команда Олега Радушко расположилась на 7-й строке — лучшее достижение «сахарников» в высшей лиге. В свой дебютный сезон (2016 г.) в элитном дивизионе и дважды после него команда была 9-й. Дублирующий состав «Городеи», в итоговом протоколе-2019 занял 10 место из 16 молодежных команд клубов высшей лиги.





Таблица «Прессбол»





Лучший игрок «Городеи»-2019 Артем Архипов

15 лет вместе

Свою историю «Городея» ведет с 2004 года — с момента завоевания первого трофея — Кубка Минской области. За пятнадцать лет команда собрала несколько значимых для себя титулов: чемпионы и дважды обладатели Кубка Минской области, обладатели Кубка Республики Беларусь и серебряные призеры чемпионата Беларуси по футзалу, чемпионы и серебряные призеры второй лиги, бронзовые и трижды серебряные призеры чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги.





Капитан Дмитрий Лебедев в матче «Шахтер» — «Городея»

В 2011 году команда стала профессиональным футбольным клубом, учредителем которой является ОАО «Городейский сахарный комбинат». С 2016 года ФК «Городея» выступает в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги, путевку в элитный дивизион Белорусского футбола «сахарники» завоевали под руководством главного тренера Сергея Яромко, в середине этого года возглавившего молодежную сборную Беларуси.

Стадион «Городея», рассчитанный на 1625 мест, соответствует всем требованиям Ассоциации «Белорусская федерация футбола» для проведения матчей высшей лиги. Сюда регулярно приезжают гранды белорусского футбола — БАТЭ, минское и брестское «Динамо», солигорский «Шахтер» — и не раз они терпели поражение от неуступчивой поселковой команды. Игроки «Городеи» вызывались в молодежную сборную Республики Беларусь по футболу (U-21) и сборную клубов нашей страны.

Уникальность клуба в том, что на трибунах стадиона маленького населенного пункта собираются любители футбола из деревень и городов, представляющих три области нашей страны, — Минскую, Гродненскую и Брестскую. Болеют за «Городею» семьями, а перед матчем и в перерыве — активно принимают участие в розыгрышах призов и спортивных конкурсах в фан-зоне городейского стадиона, где с болельщиками работают ди-джей и аниматоры. К 15-летию ФК «Городея» на официальном ютуб-канале клуба состоялась премьера клипа «Зеленый центурион».

Итоги чемпионата-2019

В чемпионате 2019 года среди команд высшей лиги «Городея» провела 30 матчей: 12 побед, 10 поражений, 8 ничьих, набрав 44 очка — рекорд для «Городеи» в высшей лиге. Команда забила 31 гол и пропустила 29 мячей от соперников (4-й показатель элитного дивизиона).

Неоднократно в течение чемпионата-2019 АБФФ и газета «Прессбол» включали игроков «Городеи» в символические сборные туров, самые красивые голы футболистов номинировались на звание «Лучший гол тура» и «Гол месяца», гол Дмитрия Лебедева в ворота БАТЭ возглавил топ голов со штрафного удара первого круга чемпионата, а главный тренер ФК «Городея» Олег Радушко по итогам опроса белорусских журналистов получил заслуженную награду «Лучший тренер августа».

В 2019 году капитан команды Дмитрий Лебедев и вице-капитан Кирилл Павлючек сделали красивые записи в своих городейских биографиях: они сыграли по сотому матчу за «сахарников» в элитном дивизионе. В рейтинге игроков чемпионата этого года Дмитрий Лебедев — 33-й, в рейтинге ветеранов высшей лиги-2019 Кирилл Павлючек — четвертый.

По итогам голосования болельщиков «Лучший игрок-2019» и «Бомбардир года» ФК «Городея» сезона-2019 стал Артем Архипов. Игрок «Городеи» с российским паспортом 7 августа перешел в клуб на правах аренды из ФК «Тамбов». Молодой футболист во втором круге чемпионата сыграл 13 матчей (1052 минуты), забил 9 голов — лучший показатель среди «городейцев». В этом сезоне зрители городейского стадиона 5 раз признавали Артема Архипова лучшим игроком домашних матчей команды, трижды лучшим игроком матчей «Городеи» его называл тренерский штаб «сахарников». Четырежды Артем побеждал в голосовании на лучшего игрока месяца — с августа по ноябрь. Дважды спортивные эксперты газеты «Прессбол» включали Артема в символическую сборную тура, один раз он попал в сборную недели АБФФ. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» гол Артема в ворота брестского «Динамо» номинировала на лучший гол тура.

«Полузащитник года» и «Ассистент года» ФК «Городея» завершившегося сезона по итогам голосования болельщиков — Сергей Пушняков. В чемпионате-2019 он отыграл 27 матчей (2193 мин.), забил 4 гола и отдал 5 ассистентских передач. Шесть раз тренерский штаб «Городеи» в этом сезоне называл Сергея Пушнякова лучшим игроком матча в составе «Городеи». По опросу болельщиков он становился игроком месяца. Трижды в течение чемпионата этого года АБФФ включала Сергея в символическую сборную тура. К сожалению, из-за серьезнейшей травмы полученной в ноябре (парня прооперировали в Киеве, в нашей стране такие операции не проводят), Сергей выбыл из строя до лета-2020.





«Полузащитник года» и «Ассистент года» ФК «Городея» Сергей Пушняков

«Лучшим защитником «Городеи»-2019» болельщики признали Милана Йоксимовича. Городейский серб принял участие в 27 матчах из 30-и, сыгранных командой, отдал голевую передачу. В этом сезоне Милан Йоксимович дважды попадал в символическую сборную тура по версии АБФФ.

«Лучший вратарь-2019» — Игорь Довгялло. В чемпионате 2019 года голкипер сыграл 25 матчей за «бело-зеленых», из них 12 «сухих» (лучший показатель сезона среди вратарей элитного дивизиона), пропустил 23 гола. Второй показатель в этом сезоне — у лучшего городейского голкипера и по «сухим» минутам 446 (первый — М. Плотников («Динамо Минск») 449 минут, третий — Павел Чесновский («Шахтер» Солигорск) 416 минут). В чемпионате-2019 тренерский штаб «Городеи» шесть раз признавал Игоря Довгялло лучшим игроком матча, трижды болельщики городейского стадиона называли вратаря лучшим футболистом домашних игр клуба. За отличную работу Игоря Довгялло в «сахарном» дерби Ассоциация «Белорусская федерация футбола» включила «городейца» в символическую сборную 28 тура, а эксперты «Прессбола» отметили его трижды в чемпионате этого года.

«Открытие года ФК «Городея» сезона-2019» по мнению тренерского штаба — полузащитник Дмитрий Байдук. Дебютант высшей лиги в форме «Городеи» провел 20 матчей в «Беларусбанк-высшей лиге-2019» (913 минут) и, согласно официальной статистике, забил один гол. Болельщики городейского стадиона признали Дмитрия лучшим игроком матча «Городея» — «Динамо Минск» в составе «сахарников». Гол-красавец Дмитрия Байдука в ворота минского «Динамо» вошел в четверку лучших голов 18 тура по версии АБФФ, чтобы стать лучшим голом тура, ему не хватило лишь одного (!) голоса болельщиков. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» включила Дмитрия Байдука в символическую сборную 18 тура «Беларусбанк-высшей лиги-2019».





Олег Кондаков и Валерий Мельников





Директор ОАО «Городея» награждает «Лучшего защитника-2019» Милана Йоксимовича

Мнение главкома

Итоги завершившегося сезона подвел главный тренер ФК «Городея» Олег Радушко.

— Каким стал чемпионат-2019? Команды на своих местах?

— 2019-й год получился интересным, ярким и зрелищным. Практически до последнего тура шла борьба за медали. Был удивлен, что брестское «Динамо» взяло золото, но видел, что работа у них велась на высоком профессиональном уровне. А огорчило то, что ни один из белорусских клубов не попал в групповую стадию еврокубков.

— Каким получился этот чемпионат для «Городеи»?

— Считаю, что сезон был успешным: стояла задача занять место не ниже девятого — прошлогоднего результата. Мы ее выполнили и стали седьмыми. Поверьте, путь к такому результату был нелегким, но команда почувствовала уверенность в своих силах. Да, никто бы не отказался занять место выше. Отсюда и некоторое сожаление по окончании чемпионата: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Уверен, движение вверх по турнирной таблице — итог командной работы: тренерского штаба, футболистов, персонала и руководства ФК «Городея», спонсоров, лично Михаила Васильевича Криштаповича — директора предприятия-учредителя клуба — и, конечно же, преданных болельщиков. Огромное всем спасибо за помощь и поддержку.





Главный тренер ФК «Городея» Олег Радушко

— Этот чемпионат стал самым лучшим по достигнутому результату из четырех, проведенных «Городеей» в высшей лиге. По содержанию он тоже оказался успешнее предыдущих?

— Каждый год был по-своему хорош, поэтому сравнивать не хочется. Первый сезон в высшей лиге был очень интересным, второй — неплохим, третий — немного труднее, когда забуксовали в первом круге, но вторая половина чемпионата вышла отличной. Все эти сезоны были совершенно разными, но в то же время очень хорошими. Всегда ставилась задача в итоговом протоколе чемпионата занимать место не ниже, чем в предыдущем году, — и она выполнялась.

— По ходу сезона Сергей Яромко пошел на повышение в молодежную сборную, а место главного тренера досталось Вам. Как это произошло?

— Для меня это стало неожиданностью. Если говорить о волнении, то оно было. Но больше — за конечный результат по итогам года. А боязнь отсутствовала: у меня уже был опыт работы главным тренером и в Беларуси, и за границей.

— Лучшие матчи этого сезона?

— Я рад, что было много игр, в которых команда соблюдала игровую дисциплину и показывала красивый футбол. В первую очередь, вспоминается победный домашний матч с минским «Динамо», непростые ничьи с «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Шахтером». Очень хорошая выездная игра с БАТЭ и дома — с «Энергетиком-БГУ». Именно во встрече с «Энергетиком» была отлично выполнена установка: не дали даже полмомента создать команде, которая забивает в нашем чемпионате очень много мячей. Еще был домашний матч с «Ислочью», в котором мы, хотя и уступили, но продемонстрировали очень хорошее качество игры.

— Каким будет состав «Городеи» в сезоне-2020?

— К этому моменту мы подошли заранее, предложив парням поработать в «Городее» в следующем сезоне, и сохранили боеспособную команду формата-2019, практически, полностью. Осталось только точечно усилиться, закрыть некоторые позиции, и уже в полном комплекте двигаться дальше и решать новые задачи.

«Игорёк, держи ворота!»

Давняя болельщица «сахарников» Ядвига Доминиковская пришла на последний домашний матч сезона с письмом в адрес любимой команды, а после игры передала футболистам сладости, которые сама испекла. Это было очень приятно, тепло и душевно. Игроки и тренеры искренне поблагодарили за угощение, которое после матча пришлось кстати, а письмо прочитали уже в автобусе: «Сезон 2019 г. для ФК «Городея» получился самым классным за всю историю существования клуба. Было много побед, эмоций, голов. В каждом матче команда билась до последнего и показывала отличный результат. К сожалению, футбол подошел к концу. Но верные болельщики будут ждать с нетерпением нового сезона 2020 г.

Хочу сказать огромное спасибо всей команде ФК «Городея», директору, врачам, капитану команды Димке Лебедеву, начальнику команды Валерию Тюнису, Артёму Архипову и Сергею Валерьевичу Яромко за 5 лет, проведенных вместе со своей командой. Этот невероятный тренер вывел нашу команду в высшую лигу чемпионата Республики Беларусь. Огромное спасибо Олегу Александровичу Радушко, который стал главным тренером после ухода Сергея Валерьевича, и смело скажу, что он отлично справился у руля главного тренера.

Фразу «Игорёк, держи ворота!» я произносила на каждом матче моей любимой команды. Этой фразой я поддерживала моего самого любимого вратаря — Игорька Довгялло. Болельщица Ядвига Доминиковская и внук Ян Хомчик».

Вратарь Игорь Довгялло





Болельщица Ядвига Доминиковская

Таких замечательных болельщиков, как Ядвига Доминиковская и ее семья, у клуба немало. Каждый из них искренне переживает за результат и поддерживает своих любимых игроков не хуже, чем столичные жители свои клубы, а в чем-то — душевнее.

Растет смена

В ДЮСШ по футболу «Городея» занимаются 240 ребят, работают 10 детских тренеров. Теперь юные любители футбола небольшого района Минщины имеют возможность участвовать в республиканских соревнованиях наравне с ровесниками из областных центров и столицы. У «городейчат» уже есть определенные успехи — младшие команды становятся призерами и победителями областных соревнований, юношеские составы успешно выступают на республиканском уровне, лучшие из молодых футболистов попадают в дублирующий состав основной команды, переводятся в основу, призываются в юношеские команды Беларуси своего возраста.

Турнир памяти Юрия Погальникова

В Минске состоялся традиционный международный юношеский турнир памяти советского футболиста, заслуженного тренера БССР Юрия Ивановича Погальникова. Уже в четвертый раз «городейчат» приглашают к участию в этом престижном турнире.

В этом году за звание победителя сражались восемь команд юных футболистов 2004 года рождения. В итоге «городейчата» заняли 5 место. Лучшим в составе команды признан нападающий Олег Кондаков. Приз Олегу вручил чемпион СССР 1982 года в составе «Динамо» (Минск) Валерий Анатольевич Мельников.

В тройке лидеров ДФПЛ

Команда воспитанников ДЮСШ по футболу «Городея» 2009 г.р. (тренер Д.А. Коржик) с успехом выступает в Детской футбольной Премьер-лиге U-11 в г. Минске. Детская футбольная Премьер-лига (ДФПЛ) — это частная детская футбольная лига, образованная в 2017 году, участниками которой являются частные и государственные футбольные школы. С 24 ноября 2019 по 29 марта 2020 15 команд, состоящих из игроков 2009 года рождения, борются за звание чемпиона ДФПЛ-2020. На данный момент «городейчата» в восьми матчах одержали 3 победы, трижды уступили соперникам и дважды разошлись миром с ровесниками. Бомбардиры команды: Матвей Ватазин — 7 голов (второй результат среди игроков ДФПЛ U-11), Павел Кишко — 6 (третий результат среди игроков ДФПЛ U-11), Матвей Грох — 3.

Разгромили столичное «Торнадо-2»

С 1 декабря 2019 в Минске проходит первенство по мини-футболу «STALITSA JUNIOR CUP 2019 -2020». 9 юношеских команд 2005 года рождения принимают в нем участие. Футбольная дружина воспитанников ДЮСШ по футболу «Городея», состоящая из ребят этого возраста, которую тренирует Денис Лазюк, имеет все шансы на призовые места. Парни Дениса Валерьевича разгромили столичную команду «Торнадо-2», представляющую Детский футбольный клуб «Торнадо», со счетом 10:0 и сыграли вничью с ровесниками из ФК «Столица» — 5:5. Турнир продлится до 31 марта 2020.

5-й сезон в элитном дивизионе

В понедельник, 20 января, «Городея» официально выходит из отпуска и начинает подготовку к чемпионату-2020 — 5-у в высшей лиге. Этот сезон в составе ФК «Городея» начнут: вратарь Игорь Довгялло; защитники Кирилл Павлючек, Семен Шестиловский, Сергей Усеня, Эдгар Жарскис, Александр Позняк, Станислав Сазонович, Милан Йоксимович, Илья Баглай и новобранец клуба Дмитрий Игнатенко; полузащитники Дмитрий Лебедев, Сергей Пушняков, Юрий Воловик, Андрей Сорокин, Мартин Артюх, Дмитрий Байдук и Лазар Сайчич; нападающие братья-близнецы из России Артем и Сергей (новобранец-2020) Архиповы. На что способна сыгранная городейская дружина, заимевшая репутацию неуступчивого середняка высшей лиги, как пройдут товарищеские матчи-2020, кто усилит команду перед сезоном и смогут ли братья-близнецы Архиповы войти в число лучших игроков и бомбардиров белорусского футбола, узнаем совсем скоро.

А что бы вы пожелали команде ФК “Городея” в новом году? Ждем ваших комментариев.

Ольга МАРЧЕНКО. Фото Павла ОСТРОУХА

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