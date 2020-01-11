Австралия горит. Чтобы накормить кенгуру, власти сбросили с вертолетов тысячи килограммов морковки и батата

Источник материала: KYKY

В Австралии до сих пор бушуют ужасные пожары. С сентября 2019-го сгорели около пяти миллионов гектаров леса – это больше, чем вся минская область – и больше, чем целая Дания. Огонь уже уничтожил больше миллиарда животных и 2,2 тысячи жилых домов. Погибло не меньше 28 человек.

Люди по всему миру помогают австралийцам. На спасение Австралии знаменитости жертвуют огромные суммы денег. Среди самых заметных крауд-кампаний — сбор денег через Facebook, который запустила австралийский комик Селеста Барбер (ее семью тоже эвакуировали). Была и моральная помощь – благодаря секс-работницам и моделям в интернете родился первый массовый тренд 2020-го: девушки с обирают деньги в обмен на свои «голые» фото .

Как власти Австралии кормят животных

Сегодня, 11 января, мы узнали, что австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Огонь уничтожил еду животных и власти Австралии решили сами их накормить. С воздуха. Для этого на вертолёты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. А потом австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.

Министр окружающей среды штата Новый Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.

Вот, как это было: