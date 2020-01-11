ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австралия горит. Чтобы накормить кенгуру, власти сбросили с вертолетов тысячи килограммов морковки и батата

12.01.2020 16:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Австралии до сих пор бушуют ужасные пожары. С сентября 2019-го сгорели около пяти миллионов гектаров леса – это больше, чем вся минская область – и больше, чем целая Дания. Огонь уже уничтожил больше миллиарда животных и 2,2 тысячи жилых домов. Погибло не меньше 28 человек. 

Люди по всему миру помогают австралийцам. На спасение Австралии знаменитости жертвуют огромные суммы денег. Среди самых заметных крауд-кампаний — сбор денег через Facebook, который запустила австралийский комик Селеста Барбер (ее семью тоже эвакуировали). Была и моральная помощь – благодаря секс-работницам и моделям в интернете родился первый массовый тренд 2020-го: девушки собирают деньги в обмен на свои «голые» фото.

Как власти Австралии кормят животных 

Сегодня, 11 января, мы узнали, что австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Огонь уничтожил еду животных и власти Австралии решили сами их накормить. С воздуха. Для этого на вертолёты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. А потом австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.

Министр окружающей среды штата Новый Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.

Вот, как это было: 

Новости дня
Новости разные
 
Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика