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Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась

12.01.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Британского подростка, у которого случился приступ, спасла подруга по видеоиграм. Девушка находилась за 8000 километров.  

По информации Daily Mail, 17-летний Эйдан, проживающий в Англии, внезапно почувствовал себя плохо во время видеоигры с 20-летней Дией Латора из Техаса.  

Когда девушка поняла, что с напарником что-то не так, она позвонила в полицейский участок рядом с местом, где живет британец.  

Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась

Правоохранители приехали к мальчику, родители которого были дома и не знали, что происходит в комнате сына. Мама и папа сразу же бросились к Эйдану. Он был в весьма дезориентированном состоянии.  

Была опубликована запись звонка, на которой слышно, как Диа разговаривает с полицейскими.  

«Я звоню из США. Я сейчас разговаривала с моим другом, у него был приступ, и он больше не отвечает».

Девушка сказала, что знает адрес друга, но не имеет номеров телефонов его семьи.  

Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась
Фото: BBC

В интервью британскому радио Диа отметила, что когда не получила ответа от Эйдана, то сразу стала искать номер экстренной помощи.  

«Мне оставалось просто надеяться, что это сработает. Хорошо, что у него была возможность говорить с реальным человеком».  

Последний раз приступ судорог беспокоил парня весной 2019 года. Сейчас парень обследуется у врачей.  

Девушка спасла соперника по видеоиграм. Она находилась за 8000 км от него, но не растерялась

Мама Эйдана сказала, что она очень благодарна подруге сына. «Мы лишь потрясены тем, что можем находиться внизу и не знать, что что-то происходит. У Диа был наш адрес, но не было никаких контактных номеров, поэтому было удивительно, что ей удалось получить помощь так далеко».   

Эйдан также благодарен подруге по видеоиграм.  

«Я говорила с ней и выражала нашу благодарность – Диа просто рада, что смогла помочь», – добавила мама мальчика.  

Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику.  

Это произошло через 40 лет после выпускного – здесь подробнее.  

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Британского подростка, у которого случился приступ, спасла подруга по видеоиграм. Девушка находилась за 8000 километров.   По информации Daily Mail, 17-летний Эйдан,...
 
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