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До 6 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 января

12.01.2020 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 6 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 января
Фото из открытых источников

До 6 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 13 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В понедельник, 13 января, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные осадки - дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, в ночные и утренние часы - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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