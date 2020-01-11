Венедиктов: Меркель обсуждала с Путиным транзит нефти и газа через Беларусь

reform.by По информации Венедиктова, Владимир Путин уверил ее в том, что транзиту ничто не угрожает, пишет





телеграм-канале . «Меркель действительно поднимала с Путиным вопрос о транзите и газа, и нефти через Беларусь. Ответ Путина — все будет хорошо, ничего не случится с транзитом», — написал журналист в своем





Свой пост Алексей Венедиктов опубликовал в ответ на сообщение анонимного телеграм-канала «Незыгарь» о том, что вопрос транзита через Беларусь обсуждался на переговорах и Меркель выразила озабоченность.