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Ученые вывели 13 эмоций, которые вызывает музыка

12.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ученые вывели 13 эмоций, которые вызывает музыка

Ученые из Калифорнийского университета составили интерактивную карту из 13 эмоций, которые способна вызывать музыка, сообщает Futurity.

Исследователи провели эксперимент среди жителей США и Китая: в нем поучаствовали более 2,5 тысяч человек с разными музыкальными вкусами. Добровольцы оценивали композиции на основе 28 эмоциональный категорий, а также по шкале позитива и негатива. Проанализировав результаты, ученые выделили 13 категорий, свойственных обеим культурам. Эти категории соответствовали определенным чувствам – «мечтательность» или «грусть», например. 

Один из авторов проекта и доктор наук в области неврологии Алан Коуэн подчеркивает, что язык музыки доступен всем. «Язык музыки универсален, но не всегда мы уделяем достаточно внимания тому, что она говорит и как ее понять», – отмечает эксперт. При помощи проекта ученые пытались осмыслить, как музыка создает столько тонких эмоций.

Результатом научной работы стала интерактивная карта. Радость, эротизм, красота, грусть, мечтательность, торжество, беспокойство, страх, раздражение, дерзость, возбуждение – эти 13 эмоций вызывает музыка, по мнению исследователей. Между ними расположили композиции, которые отражают то или иное настроение. Например, известные «Времена года» Вивальди заставляли участников чувствовать себя возбужденными.

Один из авторов проекта, профессор психологии Дачер Келтнер, отмечает, что они тщательно зафиксировали самый большой спектр эмоций от музыки. «По сути, мы создали огромную музыкальную библиотеку», – подытоживает результаты Коуэн. Исследователи считают, что их достижения могут принести практическую пользу. При помощи карты платформы Spotify или Apple Music станут более чутко подбирать композиции под настроение пользователей.

mir24.tv
 
 
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Ученые из Калифорнийского университета составили интерактивную карту из 13 эмоций, которые способна вызывать музыка, сообщает Futurity. Исследователи провели...
 
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